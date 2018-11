Heerlijk nazomeren: kwik klimt tot 19 graden

Vanochtend zijn er nog wolkenvelden met kans op enkele buien. Vrij snel wordt het zonnig met soms veel hoge wolkenvelden. Het wordt warm met maxima tussen 15 graden in de Ardennen en 19 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.

In de nacht van dinsdag op woensdag is het droog met vooral hoge wolkenvelden. Op het einde van de nacht verschijnt er ook meer lage bewolking in het westen van het land. De minima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het westen van het land.

Woensdagochtend is het vrij zonnig met vooral hoge bewolking en in het westen ook al lagere wolken. Geleidelijk wordt het zwaarbewolkt en vanaf de middag trekt een eerder zwakke regenzone oostwaarts over ons land. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 16 graden in de Kempen. De wind waait matig, en aan zee vaak vrij krachtig, uit zuidzuidoost tot zuid. Er is kans op rukwinden tussen 50 en 60 km/u.

Donderdag is het meestal droog met opklaringen. In de Ardennen verwachten we meer bewolking met kans op enkele buien. De maxima liggen tussen 9 graden op de Ardense hoogten en 12 of 13 graden in de meeste andere streken.

Vrijdag is het meestal droog met soms brede opklaringen. Tijdens de volgende nacht bereikt een regenzone onze regio. De maxima liggen tussen 9 en 14 graden.

Zaterdag trekt een regenzone van west naar oost over ons land. De maxima liggen rond 13 of 14 graden.

Zondag en maandag is het wisselend tot zwaarbewolkt met geregeld buien en een stevige zuidwestenwind. De maxima komen uit rond 13 of 14 graden.