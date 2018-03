Heel wat kritiek op nieuwe flessendop

Er komt heel wat kritiek op de nieuwe flessendoppen van water bij enkele huismerken in de supermarkt. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Je kan de dop nog openklikken, maar je kan hem er niet meer afschroeven. “Veel beter voor het milieu”, klinkt het bij supermarktketen Colruyt. Maar klanten vinden de doppen niet gebruiksvriendelijk.

“Echte rommel” of “ik denk dat het een productiefout is”, zijn enkele van de reacties op sociale media. Klanten vinden het nieuwe systeem absoluut niet handig, omdat je volgens sommigen het flesje niet open krijgt zonder te morsen.

Nochtans zijn de doppen veel beter voor het milieu, zegt Hanne Poppe van Colruyt aan Het Nieuwsblad. “Een klassieke dop kan losgeschroefd worden en komt dan al snel in het milieu terecht als zwerfvuil. Met het nieuwe systeem is milieuschade onmogelijk.” Volgens Poppe zijn de doppen ook helemaal niet gebruiksonvriendelijk zolang je ze maar correct gebruikt.

Aanpassingen mogelijk

De supermarkten zijn wel gevoelig aan de kritiek. Colruyt bekijkt of ze extra instructies op het etiket moeten plaatsen om verwarring te voorkomen. En ook bij Delhaize zoeken ze naar een oplossing. Volgens woordvoerder Roel Dekelver is het een optie om het nieuwe systeem te verfijnen of om de oude doppen weer in te voeren.

Bij de A-merken zouden er geen plannen zijn om de doppen te vervangen.

Foto: Het Nieuwsblad