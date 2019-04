Heel het weekend zomers weer, NMBS legt extra treinen in richting kust

Vandaag krijgen we opnieuw een warme en zonovergoten dag. De maxima schommelen van 19 graden aan zee tot 25-­26 graden in het centrum en in het noorden, meldt het KMI. Dat betekent dat het opnieuw een drukke dag belooft te worden aan de kust. Daarom legt de NMBS het hele verlengde paasweekend extra treinen in, goed voor 7.000 extra zitplaatsen per dag.

Morgen blijft het droog met opnieuw veel zon. De temperaturen klimmen richting 23-­24 graden in het centrum van het land bij een matige oostnoordoostenwind. Paasmaandag verloopt droog en zonnig met regelmatig hoge wolkensluiers. Het is opnieuw warm met maxima tot 24 graden op veel plaatsen, bij een matige oostzuidoostenwind.

Dinsdag krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het blijft daarbij overwegend droog maar aan het einde van de namiddag is een lokaal buitje niet geheel uitgesloten. Het is nog warm met maxima tot 23 graden in het centrum van het land.

Woensdag begint waarschijnlijk droog met regelmatig wat zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe alsook de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt nog zo’n 20 graden in het centrum.

Donderdag wordt het wisselvallig met verspreid over het land enkele buien bij temperaturen die in het centrum rond zo’n 17 graden schommelen. Vrijdag is het vaak bewolkt met af en toe ook wat zon, en kans op een paar buien. Het wordt zo’n 15 graden.