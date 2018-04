Hartritmestoornissen bij paarden sneller oplossen

Het paardencardiologieteam van de Universiteit Gent heeft een Noors jumpingpaard met hartritmestoornissen behandeld door middel van ablatie (een stoornis in het hart met lange draden doorbranden). Het is de eerste keer dat een paard met deze methode geholpen werd.

Een Noorse paard werd door wetenschappers van de UGent al met elektroshocks behandeld, om haar hartritmestoornissen te genezen. Hoewel die methode een hoog slaagpercentage heeft, kunnen de stoornissen na de behandeling opnieuw opduiken. Dat komt doordat ‘zieke’ cellen de hartritmestoornis opnieuw in gang zetten en dat was ook bij het Noorse paard het geval.

Wereldprimeur

Bij ablatie worden die zieke cellen door middel van warmte geïnactiveerd, waardoor de kans op herval drastisch vermindert.

Doordat de borstkassen van dieren zoals paarden niet onder een CT- of MRI-scanner passen, konden hartritmestoornissen voorlopig nog niet door ablatie aangepakt worden. De Gentse specialisten voerden de procedure deze keer dan ook uit onder echografische controle en zonder CT- of MRI-scan. Dat was geen gemakkelijke onderneming, wetende dat een paardenhart zo'n vijf kilogram weegt en een volledige emmer vult.

Het gebeurt frequent dat paarden met hartritmestoornissen kampen. Sommige zijn onschuldig, maar de meeste leiden tot klachten of zelfs tot de dood. "Daarom is het positief dat deze behandeling voor nieuwe mogelijkheden zorgt in de aanpak van ritmestoornissen bij paarden”, zegt professor Gunther van Loon, die het paardencardiologieteam van de Universiteit Gent leidt.