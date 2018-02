Hardy valt agent aan tijdens transport

Het transport van seriemoordenaar Renaud Hardy wordt extra beveiligd na een incident gisteren. Hardy wordt naar zijn proces gebracht met een speciale taxidienst omwille van zijn gezondheid, tijdens die rit heeft Hardy een agent aangevallen. De agent raakte lichtgewond aan zijn hand en is vijf dagen werkonbekwaam.

Hardy werd bij zijn transport naar de gevangenis van Hasselt begeleid door de federale politie van Limburg. Het incident ontstond nadat Hardy had verklaard dat hij dringend moest plassen. Hij maakte zijn gordel los en viel een agent aan. De politie heeft een pv opgesteld.

De zitting in het assisenhof van Tongeren opende vanmorgen met een discussie over de feiten. Het parket-generaal verklaarde dat de politie een pv heeft opgesteld nadat een agent aangevallen werd door Hardy. Hardy ontkent dit en vraagt het woord.

"Niet aangevallen"

"Ik werd door de agenten begeleid naar Hasselt en ik moest dringend plassen. Dat is puur uit noodzaak. Ze zeiden maar "sebiet sebiet". Ik wist niet dat het nog maar 500 meter was. Ik heb geen besef van tijd en ruimte. Ik deed mijn horloge uit en ben rechtgestaan. Ik wilde die agent niet aanvallen. Ik heb niet gestampt. Ik was nog geboeid", vertelde Hardy", verklaarde Hardy op het proces.

De poltie heeft alleszins extra beveiliging ingezet. Voor het eerst werd zijn transport gevolgd door een politiecombi.

Vanddaag gaan de speurders van de federale gerechtelijke politie van Mechelen en Halle-Vilvoorde verder met hun uiteenzetting over het onderzoek. Hardy staat terecht voor de moorden op Maria Walschaerts, zijn ex Linda Doms, verkrachting met foltering, en twee moordpogingen, onder meer op actrice Veerle Eyckermans.

"Te weinig manschappen"

De politievakbond VSOA hekelt vooral dat er door een tekort aan manschappen te weinig agenten ingeschakeld werden bij het vervoer van Hardy. "Het is ongelofelijk dat iemand die verdacht wordt van zo'n zware feiten slechts beschermd wordt door twee agenten en vervoerd wordt door een privétaxi. Men leert geen lessen uit het verleden. Bij zo'n operatie moet een risicoanalyse gebeuren en moeten er voldoende manschappen ingezet worden om dat op een veilige manier te laten gebeuren."