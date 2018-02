Hardy uit zijn spijt: "Mea culpa, mea maxima culpa"

De 55-jarige Renaud Hardy, die in Tongeren voor het hof van assisen terechtstaat voor twee moorden en twee moordpogingen, heeft zijn spijt betuigd in de rechtszaal. “Ik zou mij willen excuseren bij de mensen die ik kwaad heb berokkend”, klonk het. Het is de eerste keer dat Hardy spijt toont.

Hardy barstte in tranen uit toen assisenvoorzitter Dirk Thys aan zijn verhoor begon. "Ik zou mij willen excuseren bij de mensen die ik kwaad heb berokkend. Mea culpa, mea maxima culpa. Ik wou dat ik de klok kon terugdraaien, maar het spijt mij enorm", zei Hardy. Het is de eerste keer dat hij spijt betoont, hij gaf de volledige aanklacht waar hij voor terechtstaat ook pas toe tijdens een verhoor in november van vorig jaar. Daarover zegt hij: "Mijn advocaat heeft gezegd dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen, om duidelijkheid te geven aan de slachtoffers en de nabestaanden."

Moeilijke kinderjaren

Voorzitter Thys ging dieper in op Hardy’s kinderjaren tot hij twaalf was. "Mijn moeder deed heel hard haar best om het huwelijk goed te laten verlopen. Mijn vader sprak vloeiend Grieks en Latijns. Hij kon een muziekstuk meteen uitschrijven. Ik heb mijn vader nooit zien werken. Hij was vaak dronken. Ik zat vaak op mijn kamer. Op school was ik intelligent genoeg om te volgen, maar ik wilde vrij zijn", vertelde Hardy.

Dominante moeder

"Moeder maakte niet veel tijd om met mij bezig te zijn. Mijn ouders maakten veel ruzie. Mijn moeder was een dominante, een stevige vrouw. Die riep vaak naar mijn vader. Verbale agressie heb ik wel meegemaakt. Er waren fricties en wederzijdse irritaties.”

De voorzitter hengelde herhaaldelijk naar de slagen die Hardy als kind van zijn moeder gekregen zou hebben, maar Hardy gaf daarop verschillende keren een ontwijkend antwoord. "Ik wil mijn moeder, die in de tachtig is, niet culpabiliseren", klonk het uiteindelijk.

Wurgseks

Assisenvoorzitter Thys begon vervolgens over de filmpjes die hij maakte van de seks die hij met vrouwen had. Volgens bepaalde vrouwen was hij liefhebber van wurgseks. "Vrouwen wisten niet dat ze gefilmd waren. Ik wou achteraf bewijzen, als er zever van kwam, dat ze er zelf om vroegen. Zo ook bij D., want bij wurgseks moet je oppassen, want voor hetzelfde geld nijp je iemand dood", antwoordde Hardy.

Kantelmoment

"Er is wel een kantelmoment geweest dat ze mij ziek verklaard hebben, in 2007. Toen ben ik coke beginnen snuiven. Ik ben toen extremer geworden in mijn daden", was zijn antwoord. Hardy begon dan te vertellen over zijn magische handen en dat hij thuis massages aan dames gaf. Hij sprak van een gezonde geest in een gezond lichaam.

"Ik hoor veel 'ik' "

Walter Damen, advocaat voor de burgerlijke partij, meent dat Hardy de schuld vooral buiten zichzelf legt. "Het is de schuld van zijn ziekte, van de vrouwen, van iedereen. Of zijn excuses geloofwaardig zijn, zal de jury moeten beoordelen."

De advocaat vermoedt dat hij aanstuurt op verwarring. "In andere dossiers heb ik ook wel al gezien dat er bewust verwarring gecreëerd wordt. Zulke mensen denken dat ze slimmer zijn de rest." Het optreden van Hardy is voor Damen een "belediging" voor mensen die aan de ziekte van Parkinson lijden. "Elke keer hebben we een andere mijnheer Hardy gezien: eens in pak, een andere keer met een rollator, vandaag in gevangenisplunje."