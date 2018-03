"Hardy? Sluit hem op en gooi sleutel weg"

Op het assisenproces tegen Renaud Hardy zijn de pleidooien gestart. Voor advocaat Jef Vermassen, die actrice Veerle Eyckermans vertegenwoordigt, is het duidelijk dat Renaud Hardy een psychopathische seriemoordenaar is. De enige oplossing voor hem is de man opsluiten en de sleutel weggooien. Hardy zelf barstte in tranen uit en verklaarde dat hij “doodziek” is.

“Er zijn zo weinig vergelijkingspunten met onze denkwereld, hij lijkt wel van een andere planeet", zei de advocaat in zijn pleidooi. "Het is zeer spijtig dat hij niet van een andere planeet komt, want dan zouden we hem kunnen terugsturen."

Sociopaat

De in de Verenigde Staten gebruikelijke term "sociopaat" is voor Jef Vermassen eigenlijk een betere term. "Het gaat over zijn contacten met andere mensen", pleitte hij. "Hij kan geen echte, diepliggende contacten maken met andere mensen. Hij kan dat niet omdat hij een grote narcist is. Altijd ikke, ikke, ikke."

Dat narcisme verklaart voor de advocaat ook waarom hij de verkrachting van en moord op Linda Doms gefilmd heeft. "Hij heeft zelf gezegd dat hij zijn wandaden gefilmd heeft met de bedoeling de samenleving te tonen hoe zij een hulpbehoevende gast zoals hij zo ver kunnen krijgen. Zelfmedelijden, dat is typisch voor een narcist. Dat blijkt ook uit de vele rapportbriefjes die hij in de gevangenis stuurde."

In tranen

Op dat punt in het pleidooi barstte Hardy in tranen uit. "Ik ben doodziek, en ik kom toch naar de zitting", reageerde hij. Na tussenkomst van Hardy's eigen advocaat, Frédéric Thiebaut, leek Hardy weer te kalmeren.

Vermassen wees ook op Hardy's gebrek aan empathie. Ook hoe hij mensen manipuleert, toont voor Vermassen Hardy's psychopathische natuur aan. Dat moet ook blijken uit het feit dat liefde voor hem enkel om seks draait. "Het mag enkel om hem gaan: diepgaande relaties zijn niet mogelijk."

“Sluit hem op”

Vermassen ziet geen schuldbesef bij Hardy. "Het is altijd de fout van een ander", aldus Vermassen. "Als je niets misdaan hebt, heb je ook geen wroeging." Daaruit beslaat de advocaat dat Hardy een gevaar is voor altijd. "Sluit hem op en gooi de sleutel weg. Zwijg over therapie, want daar leren ze net uit om te manipuleren. Het zijn mensen die zo anders zijn, waar geen remedie tegen is."

