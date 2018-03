Hardy schuldig over de hele lijn

De jury van het Tongerse assisenhof heeft de 55-jarige Renaud Hardy schuldig verklaard aan twee moorden en verkrachtingen met foltering, en twee moordpogingen. Hij is ook toerekeningsvatbaar verklaard en moet dus naar de gevangenis. Morgen wordt zijn straf bepaald.

Rond 12.30 uur deze middag ging de jury in beraad over de 25 schuldvragen. De grote vraag vooraf was of de jury zou meegaan in de stelling van de verdediging, die meent dat Hardy ontoerekeningsvatbaar is en dus geïnterneerd moet worden.

De volksjury verklaarde Hardy uiteindelijk wél toerekeningsvatbaar en besliste dat hij in staat was zijn gedrag te sturen en dat hij planmatig en gecontroleerd handelde. Hardy werd over de hele lijn schuldig verklaard voor de moord met verkrachting en foltering op de 82-jarige Maria Walschaerts en de 52-jarige Linda Doms, en van een moordpoging op actrice Veerle Eyckermans en dokteres A. H.

Bij de voorlezing van het arrest werd ook gezegd dat de vrijwillige inname van cocaïne door Hardy en het feit dat zijn daden naar eigen zeggen werden ingegeven door innerlijke frustraties, geen afbreuk deden aan de gepleegde feiten.

Belangrijk voor verwerking Voor actrice Veerle Eyckermans is de uitspraak alvast een volgende stap in het verwerkingsproces. “Het is belangrijk voor mij om te weten dat hij achter slot en grendel zal zitten, zeker voor het verwerkingsproces. Het is goed en belangrijk om te weten dat hij voor lange tijd zal vastzitten en niet meer kan terugkomen”, zegt ze in een eerste reactie aan VTM NIEUWS.

Renaud Hardy zelf reageerde redelijk onbewogen op de uitspraak, zegt VTM NIEUWS-journaliste Rosalie Pieters die het proces volgde. “We hebben in de loop van het proces veel theatrale reacties gezien van hem, maar dat was vandaag niet het geval. Het is moeilijk in te schatten wat hij precies dacht. Ofwel berust hij erin, ofwel was het nog niet goed doorgedrongen.” Morgen volgt nog het beraad over de strafmaat. Hardy riskeert levenslang.

