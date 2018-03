Hardy: "mijn straf wordt een ramp"

Op het assisenproces heeft seriemoordenaar Renaud Hardy het laatste woord genomen, voor hij werd weggeleid en de jury in beraad ging over de strafmaat. "Wat ik verwacht over mijn bestraffing? Dat wordt een ramp", zei Hardy.

De verdediging pleitte eerder al voor de ontoerekeningsvatbaarheid van hun cliënt. En ook Hardy zelf zei dat een celstraf geen oplossing is. "Ik zit met vragen over waarom ik dat heb gedaan, en daar ga ik niet uit geraken door in de bak te zitten. Ik zit met een enorm schuldgevoel, maar ja, ik moet terug naar de gevangenis, voor jaren."

"In de gevangenis hebben ze geen compassie met een seksuele seriemoordenaar. Ze zeggen smeerlap tegen mij. Ik kan niet buitenkomen, want dan heb ik prijs", zei Hardy nog.

Openbaar ministerie vraagt levenslang

Het openbaar ministerie vroeg vanmorgen levenslang op basis van zijn ergste feit, moord. Daarbovenop vroeg het openbaar ministerie een terbeschikkingstelling aan de strafuitvoeringsrechtbank voor vijftien jaar.

Vlak voor de jury in beraad ging over de strafmaat pleitte Hardy's advocaat Frédéric Thiebaut nog. Hij vroeg de jury om toch rekening te houden met drie elementen: zijn blanco strafblad, zijn persoonlijkheid en zijn ziekte.

Gisteren achtte de jury de schuld van Hardy bewezen. De man werd beschuldigd van twee moorden, met verkrachting en foltering, en twee moordpogingen.