Hardy: "Ik ben geen moordenaar"

In de laatste uren van het assisenproces tegen seriemoordenaar Renaud Hardy hebben enkele nabestaanden boos de zittingszaal verlaten, sommigen met slaande deuren. De klaagzang en egoïsme van Hardy werd hen teveel.

Net voordat Hardy op zijn assisenproces in Tongeren het laatste woord kreeg vroeg hij nog een plaspauze. Zijn grootste bekommernis is dat hij eigenlijk nooit meer in de gevangenis wil zitten. "Ik zal de mensen maximaal proberen vergoeden, maar stuur me alstublieft niet terug naar de gevangenis."

Beklag

Tussendoor maakte Hardy aan een razend tempo zijn beklag over het gevangenisverblijf in Mechelen en Sint-Gillis. Dat zette kwaad bloed bij een van de burgerlijke partijen, want de kleindochter van Maria Walschaerts liep de assisenzaal uit en smeet de deur achter zich dicht. Voorzitter Dirk Thys wees Hardy erop dat zijn laatste woord alleen over de tenlasteleggingen moest gaan.

“Ik ben geen moordenaar” Hardy zei dat hij mensen vermoord en afgeslacht heeft, maar voegde eraan toe "Kan je geloven dat ik geen moordenaar ben?", waarna hij weer over zijn Parkinsonmedicatie en cocaïnegebruik begon en het feit dat zijn seksslavin Doris C. hem in de steek had gelaten.

Nadien, omstreeks 12.30 uur trok de jury zich terug om te beraden over de 25 schuldvragen die ze kregen voorgelegd.

