Hardrijders vrij door slordige brief

Tientallen hardrijders die geflitst werden met hun bedrijfswagen, worden de laatste weken vrijgesproken. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De reden voor de vrijspraak is een onduidelijke brief die naar werkgevers verstuurd wordt.

Wanneer een bestuurder met zijn bedrijfswagen geflitst wordt, krijgt de zaakvoerder of het bedrijf een proces-verbaal en een brief toegestuurd. In die brief wordt er aan de zaakvoerder gevraagd om de identiteit van de bestuurder vrij te geven. Op die manier kan het parket de bestuurder zelf beboeten of bij een zware overtreding zelfs voor de politierechtbank laten verschijnen. Wie niet wil of kan zeggen om welke bestuurder het gaat, moet zelf voor de politierechter verschijnen, maar daar loopt het de laatste weken fout.

Onduidelijke brief

“Indien u niet akkoord gaat met de overtreding(en), gelieve dan het antwoordformulier dat samen met het pv toegestuurd wordt, in te vullen en terug te zenden”, luidt het in de brief. De vraag wie er met de auto reed ontbreekt en dus wachten zaakvoerders vaak gewoon de minnelijke schikking af. Omdat de brief zo onduidelijk is kunnen rechters vaak niet anders dan de zaakvoerder vrij te spreken.

“Als je geen duidelijke vraag stelt en geen duidelijke instructies geeft, kun je de mensen moeilijk straffen”, zegt de Brugse politierechter Peter Vandamme. “Die brief stelt dat mensen niets moeten doen als ze de overtreding niet betwisten. Dus de meesten doen niets. Dan kun je ze nadien moeilijk met de vinger gaan wijzen.”

De brieven zijn intussen aangepast, maar de Federale Overheidsdienst Financiën bekijkt nog weke maatregelen ze kunnen nemen.