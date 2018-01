Halve eeuw rijverbod voor wegpiraat

Politierechter Peter D’Hondt heeft gisteren de zwaarste straf uit zijn carrière uitgesproken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. 7,5 jaar cel, vijftig jaar rijverbod en een boete van 60.400 euro. De 41-jarige wegpiraat werd in vier weken tijd drie keer dronken achter het stuur betrapt. De man is voorlopig spoorloos.

Benjamin D. was zelf niet aanwezig op de Dendermondse politierechtbank, volgens zijn advocaat omdat hij vreesde dat hij de cel zou invliegen. De man moest zich verantwoorden voor verschillende verkeersinbreuken. In de Dendermondse rechtbank stond hij eerder al terecht voor maar liefst 39 feiten.

Levenslang rijverbod

“In maart vorig jaar kreeg hij een levenslang rijverbod na zijn 39ste veroordeling, maar hij leverde zijn rijbewijs niet in”, aldus het openbaar ministerie, schrijft Het Laatste Nieuws.

Spoorloos

Tussen 15 juni en 9 juli 2017 pleegde de man drie zware feiten. Zo reed hij met 1,7 promille in zijn bloed tegen enkele auto’s met een wagen van een klant. Slechts veertien dagen later nam hij de vlucht bij een controle omdat de wagen waarmee hij reed niet gekeurd was. Tijdens die wilde rit zat zijn dochtertje op de achterbank. Ook toen had hij te veel gedronken. Een week en half later pleegde hij vluchtmisdrijf na een ongeval met blikschade. Toen had de man twee promille in zijn bloed.

Politierechter D'Hondt kende geen genade en veroordeelde de man tot 7,5 jaar cel, een boete van 60.400 euro en vijftig jaar extra rijverbod. De advocaat van Benjamin D. weet naar eigen zeggen niet waar de man zich bevindt. Na het vonnis werd hij dan ook meteen geseind.

Foto: archief