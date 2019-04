Hallucinante beelden: motorrijders dopen Antwerpse Ring om tot stuntbaan

Automobilisten trokken deze middag grote ogen op de Antwerpse Ring richting Gent. Omstreeks 14 uur stalen een dertigtal personen er de show met hun tweewielers en quads. Zonder helm, op één wiel of rechtstaand op het zadel.

De andere weggebruikers wisten niet wat ze zagen tussen Antwerpen Berchem en Antwerpen Zuid. De motorrijders waren allemaal deelnemers van het evenement ROC Europe, wat staat voor ‘Ride of the Century’, dat voor de tweede maal georganiseerd werd in Antwerpen.

Rond 12.30 uur bliezen ze verzamelen aan Kinepolis. Om van daaruit in groep, zoals toegelaten, te vertrekken richting Gent. “Waar uiteraard geen toestemming voor was, zijn al die inbreuken die gemaakt zijn”, benadrukt Wouter Bruyns van de lokale politie. “De start op zich verliep al zeer chaotisch. Deelnemers droegen niet de gepaste kledij of hadden geen nummerplaten, de wegcode werd niet gerespecteerd en er werd geen gepast rijgedrag vertoond. We zijn nog aan het onderzoeken wie welke inbreuken precies heeft gemaakt. Voor sommige deelnemers wacht een rijverbod, bijvoorbeeld voor het parkeren op de pechstrook van de Ring.”

(Beeld: Het Laatste Nieuws)