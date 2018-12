Haalt België klimaatdoelstellingen? Dit zegt expert

Volgens Jos Delbeke, voormalig directeur-generaal klimaatbeleid bij de Europese commissie, is ons land aan het afglijden in het aanleveren van zijn klimaatdoelstellingen. Dat zegt hij in een interview met VTM NIEUWS. “Wat transport betreft, moeten we alternatieven aantrekkelijker maken”, klinkt het.

“We zijn aan het aanpikken wat hernieuwbare energie betreft en wat het isoleren van onze huizen betreft. Maar waar we heel slecht in zijn, is transport”, gaat Delbeke verder. “En daar glijden we af naar het staartpeloton in de Europese Unie en dus ook in de wereld en dat moeten we dringend herzien”, klinkt het.

Alternatieven

Maar hoe kan je de mensen dan uit hun wagens krijgen? “We moeten de mensen sensibiliseren en voornamelijk moeten we alternatieven aantrekkelijker maken. We hebben een goed en dicht treinennetwerk, maar er is zo veel werk om die op tijd te laten rijden en om een comfortabele dienst aan te bieden. Daar moeten we zeker als overheid radicaal op inzetten. De alternatieven voor de hoge uitstoot die gepaard gaat met het gebruik van de auto, het vliegtuig en zo voort”, belsuit Delbeke.