Gyselbrecht veroordeeld tot 27 jaar cel

In de zaak van de Kasteelmoord is hoofdverdachte André Gyselbrecht veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. Dat heeft de Brugse correctionele rechtbank beslist. De rechtbank stelde dat André Gyselbrecht veroordeeld moet worden tot een strenge, effectieve gevangenisstraf. Enkel zijn gunstig strafblad werd als een echte verzachtende omstandigheid omschreven. Pierre Serry krijgt 21 jaar cel, Evert de Clercq 27 jaar cel en Roy Larmit 15 jaar cel.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. Gyselbrecht had immers een klacht wegens incest neergelegd tegen Saelens. Ook Saelens' plannen om naar Australië te verhuizen waren voor de huisarts een doorn in het oog.

Bekentenissen Jarenlang hield André Gyselbrecht vol dat het enkel de bedoeling was om zijn schoonzoon een lesje te leren. Tijdens het proces legde hij uiteindelijk toch bekentenissen af. Gyselbrecht verklaarde dat hij geen andere uitweg meer zag. "Het was het ultieme redmiddel om mijn kleinkinderen te beschermen. Ze waren in gevaar", klonk het. De verdediging wierp op dat dokter Gyselbrecht handelde uit overmacht. Op basis daarvan vroeg meester Johan Platteau de vrijspraak, maar daar ging de rechtbank dus niet op in.

Hulp van Serry Bij het beramen van de moord riep dokter Gyselbrecht de hulp in van zijn vriend Pierre Serry. Het lichaam van het slachtoffer werd twee weken na de feiten aangetroffen vlakbij een chalet van Serry in Maria-Aalter. Tijdens het onderzoek hield Serry lange tijd de lippen stijf op elkaar. Pas in de loop van 2016 begon de tussenpersoon bekentenissen af te leggen.

Serry verklaarde dat hij via Evert de Clercq in contact kwam met huurmoordenaar Antonius van Bommel. Tegelijk blijft Serry wel volhouden dat het nooit de bedoeling was om Stijn Saelens te begraven in de put aan zijn chalet. Op het proces drong de verdediging vooral aan op een milde bestraffing. De advocaten verwezen naar de manier waarop Serry door dokter Gyselbrecht onder druk werd gezet om hem te helpen. De rechtbank hield rekening met dat element.

Overleden huurmoordenaar Evert de Clercq zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel, maar de Zeeuw ontkent dat met klem. De schutter werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit naar het kasteel in Wingene gebracht. De Tilburger blijft ontkennen dat hij wist wat zijn oom in Wingene van plan was. Larmit zou wel geholpen hebben om het lichaam van het slachtoffer te begraven.

Familie Saelens tevreden De advocaat van de ouders van Stijn Saelens reageert tevreden op het vonnis. Voor meester Jan Leysen was het vooral belangrijk dat de manipulatieve kant van André Gyselbrecht in het vonnis aan bod kwam. "Het is een evenwichtig vonnis. Voor mijn cliënten is het vooral belangrijk dat het jarenlang besmeuren van Stijn Saelens is rechtgezet en dat de rechtbank die houding niet gewaardeerd heeft. Het is goed dat de manipulatieve en tirannieke kant van André Gyselbrecht aan bod is gekomen."

De ouders van het slachtoffer rekenden op een straf van meer dan 20 jaar. "Voor hen ging het vooral om André Gyselbrecht, hij is de bron van het kwaad. Het is goed dat ook de andere beklaagden veroordeeld zijn, maar daar waren zij minder mee bezig."

Schadevergoeding Werner Saelens en Anne-Marie Dupont kregen van de rechtbank elk een schadevergoeding van 35.000 euro toegewezen. Aan de twee broers en de twee zussen van het slachtoffer moeten de beklaagden een schadevergoeding van elk 20.000 euro betalen. Over de schadevergoedingen voor Elisabeth Gyselbrecht en haar nieuwe vriend wordt later beslist. Zij vroegen immers slechts een voorlopige euro schadevergoeding. Hetzelfde geldt voor de kinderen van Saelens en Gyselbrecht, die vertegenwoordigd werden door voogd ad hoc Rik Demeyer.

