Gyselbrecht: "Geef mij kans het goed te maken"

"Ik heb veel goed te maken. Ik hoop dat u mij de kans geeft dat te doen." Dat zegt dokter André Gyselbrecht op het proces van de Kasteelmoord. Gyselbrecht heeft bekend de moord op Stijn Saelens te hebben besteld, en reageerde vandaag voor het laatst op het proces.

Vandaag kregen alle partijen de kans om te reageren op de pleidooien eerder in het proces. Hoofdverdachte Gyselbrecht gaf in zijn reactie nog eens toe dat hij fouten heeft gemaakt, maar vroeg om een tweede kans.

"Door de ongerustheid en bezorgdheid en de bekommernis heb ik toen een verschrikkelijke beslissing genomen. Ik zou die nooit meer nemen", zei hij. "Ik besef dat die onherroepelijke gevolgen heeft en ook het feit dat ik de oorzaak ben van veel verdriet. Ik heb veel goed te maken. Ik hoop dat u me de kans geeft dit te doen", sloot Gyselbrecht af.

Vrijspraak

André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (40) staan op het proces terecht voor de moord op Stijn Saelens. Afgelopen vrijdag eiste het openbaar ministerie 30 jaar celstraf voor Gyselbrecht, voor de andere beklaagden werden celstraffen tussen 24 en 28 jaar cel geeïst. De advocaten van de beklaagden hebben allemaal de vrijspraak gevraagd.

Wat gebeurde er alweer?

Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt beschouwd als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry zou als tussenpersoon opgetreden zijn bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten aangetroffen vlakbij een chalet van Serry in Maria-Aalter.