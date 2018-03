Guy Van Sande riskeert 15 jaar cel voor kinderporno

Het parket van Veurne wil acteur Guy Van Sande (54) voor de strafrechtbank brengen naar aanleiding van het onderzoek naar kinderporno. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens het parket is het dossier tegen hem sterk genoeg om hem te laten veroordelen. Van Sande riskeert vijftien jaar cel.

De politie viel in 2016 binnen bij Van Sande thuis en op het stadhuis van Edegem, waar hij op dat moment schepen was. Aanleiding van die inval was een chatroom waar enkele mannen, waaronder Van Sande, kinderporno uitwisselden.

Van Sande ontkende lange tijd dat hij pornografische beelden van kinderen maakte of deelde, maar na enige tijd gaf hij wel toe dat hij ‘per ongeluk’ de chatroom bezocht.

Sterk dossier

Bijna drie jaar later zou het onderzoek naar de acteur afgesloten zijn. Dat werd door meerdere bronnen bevestigd aan Het Laatste Nieuws. Het parket denkt dat het dossier rond hem sterk genoeg is om hem te laten veroordelen voor onder meer het bezit, de productie en het uitwisselen van kinderporno.

Het parket wilde Van Sande morgen door de raadkamer laten doorverwijzen naar de strafrechtbank, maar zijn advocaat Sven Mary kon dat voorlopig nog tegenhouden. Hij vraagt bijkomend onderzoek, maar het is niet duidelijk of dat er ook zal komen. Mary kan ook beroep aantekenen.

Als Van Sande uiteindelijk toch voor de strafrechtbank moet komen, riskeert hij een gevangenisstraf van vijftien jaar.