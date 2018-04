'GSM-verzekering' vaak niet dekkend genoeg

Verzekeringen die in een winkel in combinatie met een product worden verkocht, kunnen over het algemeen best worden gemeden. Dat zegt Test-Aankoop in reactie op een wetsontwerp waarin minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V) eisen oplegt aan de verkopers van dergelijke verzekeringen.

Veel verzekeringen worden tegenwoordig verkocht in een winkel, in combinatie met het product dat wordt aangeboden. Het kan gaan om een reisverzekering of een verzekering tegen bijvoorbeeld schade aan een smartphone.

NIeuwe regels

"Het verkopend personeel en zelfs leidinggevenden zijn vaak niet voldoende op de hoogte van het verzekeringsproduct om op vragen van klanten te antwoorden", zegt Kris Peeters. "Daar komt nu verandering in." De nieuwe regels gelden enkel voor verzekeringen met een premie van meer dan 200 euro.

"Loont niet de moeite"

"Een erg hoog bedrag", vindt Simon November van Test-Aankoop. "De meeste verzekeringen voor bijvoorbeeld gsm's en tablets blijven daar onder." De consumentenorganisatie raadt kopers hoe dan ook af om een dergelijke verzekering af te sluiten.

"De polissen zitten vol met valkuilen. Mensen denken een omnium te nemen op hun smartphone, zoals met een auto, maar dat is niet zo. De verzekering betaalt vaak niet uit als het toestel valt of wordt gestolen. Negen op de tien kopers hebben achteraf spijt." Ook verzekeraars als Ethias en AG bieden polissen aan, maar ook die raadt Test-Aankoop af. "Het loont echt niet de moeite."