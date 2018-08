Gsm-rekening niet betaald? Dan geen lening

Wie zijn telefoon- of internetrekening niet betaalt, zal straks geen lening meer kunnen afsluiten. CD&V heeft daarover een wetsvoorstel klaar. “Zo voorkomen we dat wanbetalers zich steeds dieper in de schulden werken.”

Openstaande telecomfacturen zijn volgens onderzoek van de Nationale Bank vaak een eerste signaal dat de particulier in kwestie later - bij zwaardere hypothecaire of consumentenkredieten - zijn of haar schulden niet zal kunnen aflossen. Mensen die hun facturen voor telefonie, internet en/of digitale tv niet kunnen betalen, lopen zelfs tien keer meer risico om in de toekomst ook andere schulden niet te kunnen vereffenen.

Knipperlicht

Daarom wil CD&V dat deze vorm van wanbetaling voortaan wordt opgenomen in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP). “Want nu heeft men geen zicht op telecomschulden, die nochtans kunnen wijzen op fundamentele betalingsmoeilijkheden”, zegt Kamerlid Leen Dierick, auteur van het wetsvoorstel. “Een aanhoudende betalingsachterstand van telecomfacturen kan dienen als knipperlicht om het kredietrisico van particulieren te beoordelen.” Zij zouden met andere woorden niet meer in aanmerking komen om leningen af te sluiten.

In het regeerakkoord van 2014 spraken de coalitiepartners al af om andere schulden toe te voegen aan de CKP. Volgens cijfers van het Vlaams Centrum Schuldenlast zijn onbetaalde telecomfacturen de derde meest voorkomende soort schulden bij Vlaamse gezinnen. Nog meer mensen slagen er niet in om hun nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, water) en hun facturen in de gezondheidszorg te betalen.