Een wegverzakking op de Boomsesteenweg richting Antwerpen ter hoogte van Ikea in Wilrijk veroorzaakt heel wat verkeershinder. De parking van Ikea is niet meer bereikbaar vanaf de A12. “Blijf uit de buurt”, klinkt het bij de lokale politie. De oorzaak zit wellicht bij een lek in de hoofdriool. Het gat is er al sinds gisteren, maar de chaos begon pas in de loop van deze namiddag. Klanten moesten via een andere weg naar buiten rijden en tot een uur aanschuiven. Maandag wordt het gat gedicht