Met de zomervakantie voor de deur trekken veel Belgen naar het buitenland. Veel mensen vertrekken vandaag al, ook al is de zomervakantie nog niet officieel begonnen. We gaan tegenwoordig ook vaak korter op reis zodat we doorheen het jaar verschillende reizen kunnen maken. Op Brussels Airport worden vandaag zo'n 94.000 passagiers verwacht.