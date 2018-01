Grote storing bij Proximus TV opgelost

De storing die zich vanaf 20 uur voordeed op het netwerk van Proximus TV, is opgelost. "Sinds 21.15 uur is Proximus TV gradueel terug in werking getreden", zegt Nele Van Malderen van Proximus aan VTM NIEUWS.

De oorzaak van de storing was het gevolg van een elektriciteitspanne in een van de datacentra. "Normaal gezien is er altijd een noodsysteem dat in werking treedt, maar dat heeft nu gefaald", zegt Van Malderen. "We gaan dit grondig onderzoeken om dit in de toekomst te vermijden."

#proximus is weer tot leven gekomen, kan ik nog wat filmpjes kijken! #mehappy — Bo Derutter (@Bo_Derutter) 8 januari 2018

terug tv .. #proximus — Bruynooghe Hans (@1407Annah) 8 januari 2018

Vergoeding? Zowel in Vlaanderen als Wallonië werden klanten van Proximus TV getroffen. Sommigen reageerden misnoegd op Twitter en vroegen zich af of er een compensatie komt voor de geleden schade. Daar kon Proximus nog geen antwoord op bieden.

Daar zit je dan op maandagavond. Een hele week uitgekeken naar de nieuwe aflevering van Gold Rush #proximusplat pic.twitter.com/EMaSc6CLNx — Nils Quintelier (@NilsQuintelier) 8 januari 2018

#proximus gelukkig weet ik dankzij Twitter dat we niet de enige zijn. #thankyoutwitter pic.twitter.com/H4ybU45xx9 — Leandra Neirinck (@LeandraNeirinck) 8 januari 2018

Enkele medewerkers van de klantendienst van Proximus probeerden hun klanten zoveel als mogelijk te informeren via Twitter.