Grote problemen bij update: Argenta sluit app af

Argenta heeft haar app tijdelijk afgesloten omdat er heel wat problemen zijn bij gebruikers. Dit weekend voerde de bank een grote update door van hun platform, maar een groot deel van haar klanten ondervindt nu IT-problemen. Daarnaast kregen honderden klanten de naam van hun overleden of ex-partner te zien bij hun rekening na een update van het bankenplatform. Dat bevestigt de bank zelf aan VTM NIEUWS.

Dit weekend voerde Argenta een grootschalige update door van hun platform. Daardoor konden de klanten de mobiele diensten niet meer raadplegen tot zondagavond. Wanneer dat wel terug lukte, was dat een schok voor gebruikers van zo'n 850 rekeningen.

Overleden partner

Wanneer ze hun Argenta-app openden, zagen ze plots de naam van hun overleden of ex-partner staan bij hun rekening. De bank is zelf op de hoogte van het probleem.

Geen risico

“Ook al is dit erg vervelend, het houdt geen operationeel risico in: enkel de vermelding van de naam is fout, de vorige partner heeft geen toegang tot de rekening. Dit wordt zo snel mogelijk rechtgezet”, zegt de bank aan onze redactie.

De bank bevestigt ook dat de problemen zich bij 850 van de 1,1 miljoen rekeningen hebben voorgedaan.

Nog problemen

Daarnaast ondervindt het grote deel van de klanten IT-problemen en daarom heeft Argenta beslist om de app tijdelijk af te sluiten. Hoe lang de hinder zal aanhouden, is voorlopig niet duidelijk.