Grote prijsverschillen bij verschillende Colruytwinkels

Er zijn grote prijsverschillen tussen de winkels van Colruyt onderling. Dat blijkt uit onderzoek van de website Retail Detail. Die heeft de prijzen van een hele hoop producten van Colruyt vergeleken, in winkels en afhaalpunten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Soms kost hetzelfde product in de ene winkel dubbel zoveel als in de andere.

VTM NIEUWS deed zelf een test: in een Colruytwinkel in Merelbeke en in Waterloo kochten we een pot mayonaise en chocoladeglazuur. In Merelbeke betaalden we 1,97 euro en in de winkel in Waterloo betaalden we 3,92 euro.

Ook wie online bestelt bij Colruyt, merkt dezelfde prijsverschillen. Als je via Collect en Go chocoladeglazuur koopt in Merelbeke betaal je 1,25 euro, in Waterloo betaal je 3,20 euro. Dat is meer dan het dubbele. In Merelbeke kost een pot mayonaise van het huismerk dan weer 72 cent, in Waterloo is dat 1,45 euro.

Afhankelijk van de concurrentie

De prijsverschillen hebben alles te maken met hoe zwaar de concurrentie is met de omliggende, grote supermarktketens. In Waterloo vind je enkel een Carrefour en Aldi in de buurt, in Merelbeke is er een Delhaize, een Carrefour, een Lidl én een Albert Heijn.

Uit het onderzoek van de website Retail Detail blijkt dat de afhaalpunten in Merelbeke, Lier, Wilrijk, en Ledeberg de goedkoopste zijn. De duurste winkels vind je in Waterloo, Anderlecht en Winterslag.