Grote politiemacht valt binnen in clublokaal Hells Angels

In Gentbrugge heeft de Gentse politie een grootse interventie gehouden aan het Hells Angels clublokaal op de Brusselsesteenweg. Onder meer enkele zwaar bewapende politieagenten en een helikopter kwamen ter plekke.

Het parket bevestigt dat er een politieactie is geweest. Naar aanleiding van een oproep die was binnengelopen. De politie heeft enkele mensen opgepakt maar wat er precies aan de hand was is nog niet duidelijk. Zeker is dat er rond half één ’s nachts minstens twee mannen door de politie uit het lokaal werden meegenomen, en met een politiecombi weggebracht.

Grote politiemacht

Rond 22 uur werd de interventie ingezet op het Hells Angels clublokaal, dat zich tegenover de carpoolparking Arsenaal bevindt. Bestuurders die van de afrit van de E17 kwamen, werden tegengehouden door zwaar bewapende agenten en onmiddellijk de andere richting uitgestuurd.

Het clublokaal is bekend bij de politie

Het clublokaal van de Hells Angels, tegenover de carpoolparking Arsenaal, kwam in 2016 al in het nieuws. Toen zag een getuige hoe een man van dichtbij meerdere keren op iemand schoot. Iets daarvoor was het slachtoffer op de park & ride uit een witte bestelwagen gestapt. Na het incident strompelde het slachtoffer naar zijn bestelwagen en reed weg. Het slachtoffer werd gevonden, hij overleefde de aanval. De schutter werd nooit teruggevonden.