Grote politieactie in Vorst was "vals alarm"

De grootscheepse politieactie aan het Sint-Denijsplein in Vorst is afgelopen en de veiligheidszone is opgeheven. Dat meldt de woordvoerster van de federale politie. Eerder vandaag was er paniek na een melding van gewapende mannen.

Rond de middag vond een grote politieactie plaats in Vorst. De burgemeester van Vorst, Marc-Jean Ghyssels, zei aan RTL Info dat er mogelijk één gewapende of meerdere gewapende mannen gesignaleerd zouden zijn in een flatgebouw in de Jean-Baptiste Vanpéstraat. Er werd een veiligheidszone ingesteld en omwonenden kregen de raad hun huizen niet te verlaten.

Volgens de politiezone Brussel-Zuid is rond twaalf uur een man van Poolse afkomst in shocktoestand het politiekantoor binnengewandeld. "Hij zei dat er vanochtend een moord gebeurd was in de Jean-baptiste Vanpéstraat", bevestigt een woordvoerster aan VTM NIEUWS.

Toen de politie ter plekke ging, troffen ze niets aan. Maar buurtbewoners zeiden wel dat ze twee gewapende mannen hadden gespot. De Brusselse politie heeft daarop beslist niets aan het toeval over te laten en de federale ordetroepen in te schakelen. Zij kamden de hele omgeving uit, maar er werd niets gevonden.