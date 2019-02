Grote Peiling: 55% van Vlamingen vindt klimaatspijbelen niet kunnen

55 procent van de Vlamingen vindt "brossen voor de bossen' niet kunnen. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Ipsos in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. Opvallend: in Wallonië heeft men meer begrip voor de klimaatspijbelaars, want daar vindt 61 procent van de ondervraagden dat het moet kunnen.

Al verschillende weken trekken scholieren en studenten op donderdag door de straten om aandacht te vragen voor het klimaat. Ze doen dat tijdens de schooluren, tot groot ongenoegen van de meeste scholen. Maar ook de meer dan de helft van de Vlamingen is niet opgezet met de klimaatspijbelaars: 55 procent van de ondervraagde Vlamingen vindt 'brossen voor de bossen' niet ok, 45 procent vindt dat het moet kunnen.

Opvallend is dat er in Wallonië en Brussel opvallend meer begrip is. In Wallonnië vindt 61 procent van de ondervraagden het ok om te klimaatspijbelen, in Brussel is dat zelfs 62 procent. Door het onevenwicht liggen de resultaten op nationaal vlak erg dicht bij mekaar: 51 procent van de Belgen is voorstander van klimaatspijbelen, 49 procent is ertegen.

De grootste tegenstanders vind je bij de kiezers van Vlaams Belang (76%), CD&V (68%), de N-VA (65%) en Open Vld (60%). Aan de andere kant van de taalgrens is bij de rechtse Parti Populaire ook maar 40 procent het eens met de klimaatspijbelaars. Weinig verrassend is dat bij de groene partijen de bijval voor de spijbelende studenten heel groot is: 86% bij Ecolo, 84% bij Groen. Van de ondervraagde kiezers van PS en sp.a blijkt respectievelijk 60 en 57 procent de ‘bosbrossers’ te steunen.

Deze peiling uitgevoerd door Ipsos bij 2550 respondenten, die representatieve steekproeven vormen van de Belgen van 18 jaar en ouder, a rato van 995 in Wallonië, 996 in Vlaanderen en 559 in de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgevoerd van 5 tot en met 11 februari 2019. De interviews werden online afgenomen. De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50% en een vertrouwensgraad van 95% bedraagt +-3,1 in Wallonië en in Vlaanderen en +-4,1 in Brussel.