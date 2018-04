Grote klap voor IS: propaganda-sites offline gehaald

Bij een gecoördineerde internationale actie tegen IS-propaganda op het internet zijn verschillende servers platgelegd. De actie werd geleid door het Belgische federaal parket en was vooral gericht tegen Amaq, het zogenaamde persagentschap van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Dat heeft VTM NIEUWS uit goede bron vernomen en wordt bevestigd door het federaal parket en Europol.

Gisteren en eergisteren werd onder leiding van een Belgisch speurteam een grote internationale actie tegen verschillende propagandakanalen van IS gevoerd. De actie was gericht op belangrijke IS-kanalen als Amaq, maar ook op het radiostation al-Bayan radio, Halumu en Nashir. Door de actie is het vermogen van IS om terroristische inhoud uit te zenden en te publiceren aangetast.

De actie werd gehouden in verschillende Europese landen, maar ook in Canada en de Verenigde Staten. Volgens het federaal parket konden er servers in beslag genomen worden en buiten werking gesteld worden in Bulgarije, Frankrijk, Roemenië, Nederland, Canada en de Verenigde Staten. "In het belang van het onderzoek kan er geen verdere informatie vrijgegeven worden", klinkt het nog bij het federaal parket.

Radicalisering

De bedoeling van de actie was om de websites plat te leggen en de personen achter de websites te identificeren en aan te houden. “Dergelijke sites zijn een belangrijke voedingsbodem voor radicalisering, zeker bij jongeren”, klinkt het. Volgens onze bronnen is er op dit moment nog niemand aangehouden, maar blijft het onderzoek wel lopen.

"Met deze baanbrekende operatie hebben we een groot gat geslagen in het vermogen van IS om propaganda online te verspreiden en jongeren in Europa te radicaliseren. Ik juich het vastberaden en innoverende werk van Europol en zijn partners toe, om een groot deel van de internationale terroristische dreiging te bestrijden die momenteel in Europa heerst", klinkt het bij Europol-directeur Rob Wainwright.