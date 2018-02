Grote hinder bij De Lijn, vanavond nog erger

De staking bij De Lijn zorgt al de hele dag voor veel hinder. Zo’n negentig procent van het personeel werkt vandaag niet, vooral in steden is de hinder bij bus- en tramverkeer goed te voelen. Vanavond om acht uur zal de situatie nog verergeren want daarna worden heel wat stedelijke trajecten niet meer uitgevoerd.

Antwerpen

In de stad Antwerpen is slechts twintig procent van de trambestuurders aan de slag, bij de buschauffeurs staakt zowat iedereen. In de rest van de provincie rijdt ongeveer de helft van de bussen. De belbuscentrale en de meeste Lijnwinkels zijn gesloten.

West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen is geen enkele Kusttram vandaag uitgereden. In Brugge rijdt slechts vijf procent van de stadsbussen, in Oostende zijn dat er twintig procent maar enkel op de stadslijnen 5 en 6. In Knokke en Kortrijk is geen enkele bus uitgereden, in Roeselare is de situatie dan weer normaal. De streeklijnen zijn ook zwaar verstoord. Na acht uur vanavond zullen er geen bussen meer rijden in de hele provincie.

Oost-Vlaanderen

Ook in Oost-Vlaanderen is het openbaar vervoer sterk gehinderd. In de stad Gent rijden tramlijn 1 en buslijnen 3 en 5 slechts om de dertig minuten. Eén op de vijf ritten van buslijn 8 wordt uitgevoerd. Om 20 uur stopt de bediening in Gent, behalve de nachtbussen. In Sint-Niklaas worden stadslijnen 1, 2, 3 en 4 slechts voor zestien procent uitgevoerd, in Aalst gaat het om dertien procent. In de Vlaamse Ardennen is de hinder het meest beperkt: daar is 84 procent van alle ritten uitgevoerd.

Limburg

Het busverkeer in Limburg is ernstig verstoord. Op de stadsnetten van Hasselt, Genk, Sint-Truiden en Tongeren rijdt vrijwel geen enkele bus. Ook op de belbussen is er flinke hinder. De belbuscentrale is bovendien niet bereikbaar voor nieuwe reservaties. De Lijnwinkels in Limburg bleven vandaag dicht.

Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant tot slot kende ook zware hinder. In Leuven en omgeving is ongeveer een kwart van de chauffeurs uitgereden, waardoor er zware hinder is in het Hageland en op het Stadsnet van Leuven. In de Druivenstreek rijdt ongeveer veertig procent van de bussen. De hinder op de nachtbussen van Leuven is beperkt. In de regio’s Asse en Haacht rijdt momenteel één bus op vijf. In de regio Grimbergen, Londerzeel, Vilvoorde rijdt momenteel geen enkele bus. Ook in de regio Dilbeek is er zware hinder. Op de as Brussel-Ninove (lijn 128) wordt voor deze namiddag en avond meer hinder verwacht als deze ochtend.