Grote Geldbarometer: dit doe je het best met je geld in 2019

Hoe zorg je ervoor dat je spaargeld zo goed mogelijk rendeert in 2019? Elk jaar rond nieuwjaar stelt financieel expert Paul D’Hoore voor VTM NIEUWS een portefeuille samen van 10.000 euro: 'De Grote Geldbarometer'. Gisteren maakte D’Hoore bekend dat de Geldbarometer in 2018 omwille van een uitzonderlijk slechts beursjaar voor het eerst geen geld opbracht. Vandaag maakt hij bekend hoe hij 10.000 euro spaargeld zou spreiden over verscheidene beleggingen in het komende jaar.

(Lees verder onder de grafiek)

Aandelen: 5.008 euro

Net als vorig jaar gaat meer dan de helft van de 10.000 euro naar aandelen. Paul D’Hoore belegt 5.008 euro op de beurs. Dat blijft natuurlijk een risicovolle belegging, dus loop je liever geen enkel risico, dan doe je dat beter niet. In VTM NIEUWS op 2 januari om 19 uur maakt Paul D'Hoore trouwens de aandelentips voor 2018 bekend.



Obligaties: 3.617 euro

3.617 euro investeert Paul D’Hoore in 2018 in obligaties, meer dan vorig jaar. Grote winsten moet je daar niet van verwachten, maar obligaties zijn wel iets winstgevender dan een klassiek spaarboekje.



Spaarboekje: 688 euro

Het is altijd veilig om een deel van je spaargeld op een spaarboekje te houden, om altijd een buffer ter beschikking te hebben. Spaarrekeningen brengen wel zo goed als niks meer op.



Gestructureerde belegging met kapitaalbescherming: 333 euro

Bij deze fondsen beleg je op de beurs, maar ben je wel zeker dat je geen verlies zal boeken. Daardoor krijg je ook niet de volledige winst uitbetaald, maar je krijgt wel zeker het volledige basisbedrag terug.



Hefboomfondsen: 146 euro

Tot slot belegt Paul D’Hoore dit jaar nog 133 euro in hefboomfondsen. Dat zijn gespecialiseerde fondsen die heel hard kunnen stijgen, maar ook heel hard kunnen dalen. Goud: 125 euro

Aan de belegging in goud hielden we in 2018 procentueel de grootste winst over. In 2019 wordt toch verwacht dat goud in waarde zal stijgen, daarom beleggen we er ook dit jaar in.



Vastgoed: 50 euro

Paul D’Hoore belegt in 2018 ook een klein deel van het spaargeld in vastgoed, wel minder dan vorig jaar.



Grondstoffen: 33 euro

Vorig jaar investeerden we niet in grondstoffen. Dit jaar wel, al blijft het een klein bedrag: 33 euro.

Calculator

Op deze pagina kan je zelf berekenen hoe je jouw totale spaarbudget spreidt over de verschillende beleggingen. Je opent de pagina best wel in 'Internet Explorer', in 'Chrome' treden er soms technische problemen op.

'De Grote Geldbarometer' wordt samengesteld op basis van de typeportefeuilles van deze financiële instellingen: KBC, ING, Belfius, Argenta, Degroof Petercam, ABN AMRO.