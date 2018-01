Grote drugscontrole op schoolbussen Diest

De politie van Diest heeft zo'n vijfhonderd scholieren gecontroleerd op drugsbezit. Ze deden controles op elf schoolbussen en gingen 's middags op zoek naar hangjongeren in de stadsparken. Daarvoor kregen ze steun van politie te paard. Het resultaat was echter povertjes: er werden maar drie leerlingen betrapt. De actie kwam er op vraag van de scholen van Diest.

Bij een grote controle aan de Schaffensepoort in Diest, een van de drukste bushaltes van de stad, moesten vijfhonderd scholieren uit elf schoolbussen een controle ondergaan. In groepjes van vijftien worden ze door drugshonden gecontroleerd om te zien of ze drugs bij zich hebben.

De politie voert ook controles uit in de stadsparken, onder begeleiding van agenten te paard. De vangst lijkt mee te vallen. Slechts drie van de vijfhonderd jongeren hadden drugs bij zich.

Scholen vroegen het zelf

Opvallend genoeg kwam de actie op vraag van de scholen zelf. Zij dringen al jaren aan op acties, omdat ze bezorgd zijn. Volgens hen neemt het drugsgebruik in de scholen alleen maar toe en betrappen ze steeds meer leerlingen die onder invloed in de les zitten.

Minder drugs

De Vlaamse CLB's merken nochtans dat ze veel minder hulptrajecten moeten opstarten rond drugsgebruik. En ook het Vlaams expertisecentrum voor drugs ziet in verschillende bevragingen dat het drugsgebruik bij jongeren afneemt.

Scholierenkoepel heeft kritiek

De scholierenkoepel heeft zware bedenkingen bij de grote politieactie. Zij vinden dat de politie niet zomaar elf bussen aan de kant mag zetten om iedereen te controleren. Het geeft scholieren een stigma, vinden ze. En het kan voor veel jongeren ook traumatiserend zijn.