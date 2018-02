Grote actie tegen mensen- en drugssmokkel: 26 mensen opgepakt

Gisteren zijn in ons land en in Groot-Brittannië 26 mensen opgepakt bij een grootscheepse actie tegen mensensmokkelaars en drugshandelaars, 36 migranten werden gered. Dat bevestigt het parket van Brugge aan VTM NIEUWS.

Het doelwit van de actie was een criminele bende die migranten en drugs naar het Verenigd Koninkrijk smokkelde. De slachtoffers werden vervolgens uitgebuit door hen tegen een laag loon in meerdere carwashes in Milton Keynes, in het zuiden van Engeland, tewerk te stellen. Bij de operatie werd drugs en geld in beslag genomen.

"De Belgische verdachte die is opgepakt is een 22-jarige Albanees", zegt VTM NIEUWS-journaliste Katrien Saelens. "Hij is gisteren op heterdaad betrapt toen hij zes Albanezen het kanaal probeerde over te smokkelen. Hij is opgepakt in Brugge. Hij wordt aanzien als de spilfiguur van dat netwerk. Op het moment dat hij is opgepakt, is het startschot gegeven aan de Britse politie om ook daar huiszoekingen te gaan uitvoeren."

Volgens het parket van West-Vlaanderen is het netwerk rond de Albanees dan ook volledig opgerold.

"De Britse politie, althans de politie van Thames Valley, spreekt van de grootste actie ooit in z'n soort daar. Ze hebben er een jaar aan gewerkt en zeer goed voorbereid. Ze hebben samen met die uit ons land zestien mensen opgepakt en drugs en een auto in beslag genomen", zegt Saelens nog.