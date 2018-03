Groot tekort aan ingenieurs in de bouw

Maar liefst 85 procent van de bouwbedrijven in Vlaanderen vindt niet genoeg personeel. Vooral ingenieurs vinden, is haast onmogelijk geworden. Het probleem is zo groot geworden dat twee op de drie bedrijven opdrachten moeten weigeren.

Ze hebben simpelweg onvoldoende ingenieurs om op nieuwe werven te staan. En dat tekort zal niet snel weggewerkt zijn. “We merken dat zowel in het hoger als in het middelbaar onderwijs te weinig jongeren studeren in de bouwrichtingen”, zegt Marc Dillen van de Confederatie Bouw aan VTM NIEUWS. “Het aantal leerlingen is er veel te laag in verhouding tot het aantal openstaande vacatures in de bouwsector.”

Knelpuntberoep

Hoewel bouwingenieur al jaren een knelpuntberoep is, willen te weinig jongeren die job uitoefenen. “Ik denk dat men onderschat hoe modern de bouw geworden is. Men vergelijkt altijd met hoe die vroeger was”, gaat Dillen verder.

De Confederatie Bouw merkt dat heel wat bedrijven het tekort proberen op te lossen door zoveel mogelijk pas afgestudeerden in te schakelen. Ook oudere werknemers krijgen weer meer kansen. Mensen die verder afstaan van de bouw, zoals architecten en bio-ingenieurs, herscholen, lijkt voor de meeste bedrijven toch een veel grotere stap.

Buitenlandse profielen

Ook het tekort opvangen met buitenlandse profielen is niet de oplossing. “Niet alleen zijn de bestekken in het Nederlands, maar er wordt ook gecommuniceerd in het Nederlands”, legt Dillen uit. “Dat maakt de stap voor buitenlandse ingenieurs een stuk groter.”