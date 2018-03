'Groot' mankement bij een op vijf trucks

Van alle gecontroleerde trucks in ons land heeft een op de vijf een of meerdere mankementen. Dat staat vandaag in De Standaard. Toch moet vooral Vlaanderen nog meer controles uitvoeren, we komen nu nog niet eens aan de helft van het aantal dat door Europa is opgelegd.

Zo vraagt Europa dat we jaarlijks 9.200 technische controles uitvoeren op onze snelwegen, 4.200 daarvan zouden door de Vlaamse overheid moeten gebeuren. Alleen kwam Vlaanderen in 2017 nog niets eens in de buurt, en werden er maar 1.700 gedaan.

Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is dat te wijten aan een tekort aan inspecteurs, een probleem dat intussen is opgelost.

Daarnaast blijkt uit de uitgevoerde controles wel dat een op de vijf vrachtwagens op onze snelwegen kampt met een 'groot' of een 'gevaarlijk' mankement.