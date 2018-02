Grondverzakking na waterlek in Antwerpen

Door de grondverzakking is één vrachtwagen al deels gekanteld. Omdat er naast de bouwput ook een kraan staat opgesteld, heeft de politie een twintigtal buurtbewoners preventief geëvacueerd. Ook het park Hof Van Leysen is preventief ontruimd. De mensen worden opgevangen in een bus van de lijn.

Straat afgesloten

De Markgravelei is afgesloten tussen de Robert Molsstraat en de Van Peltstraat. De Mobiele Eenheid van de politie is ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. Het waterlek kon gedicht worden en de hulpdiensten zijn ter plaatse om de situatie op te volgen.

Door een waterlek in de #Markgravelei is een grondverzakking ontstaan. Het lek is gedicht en we volgen de situatie op. Een twintigtal buurtbewoners werd preventief geëvacueerd en opgevangen. Straat en park zijn voorlopig afgesloten.https://t.co/yyIWxTJxAq pic.twitter.com/FJFgwx2G1L — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 19 februari 2018

De politie laat intussen via Twitter weten dat de geëvacueerde buurtbewoners terug naar hun huizen mogen.

Het gevaar voor de omgeving rond de #verzakking aan de #Markgravelei is geweken. Omwonenden kunnen opnieuw naar huis. Plaatselijk wordt er een omleiding voorzien. Houd daar rekening mee als je vandaag of morgen in de buurt moet zijn. https://t.co/yyIWxTJxAq — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 19 februari 2018

Foto: Politie Antwerpen