Groepsaankoop voor zelfdodingspil

220 Belgen zijn lid van een Nederlandse coöperatie om gezamenlijk een zelfdodingspil te kopen. Dat schrijft De Morgen. De Coöperatie Laatste Wil (CLW) wil via een soort groepsaankoop een middel kopen om zelf je levenseinde in handen te nemen.

De coöperatie werd al opgericht in 2013, maar groeide pas echt in september vorig jaar en telt nu 17.000 leden. Ook 220 Belgen sloten zich aan bij CLW. Deze maand starten informatiebijeenkomsten. Daar wordt geïnventariseerd hoeveel mensen het “laatste wilmiddel” zouden willen aankopen.

Als er genoeg belangstelling is, zou het middel collectief, via inkoopgroepen, besteld worden. Momenteel zijn er wel nog geen plannen om zo’n inkoopgroepen in ons land te organiseren. "Het systeem met de inkoopgroepen is op maat van het Nederlandse rechtssysteem ontwikkeld. Voor we het in andere landen uitrollen, moeten we eerst nagaan wat de wettelijke mogelijkheden daar zijn”, zegt CLW-voorzitter Jos Van Wijk aan De Morgen.

De Belgische leden worden wel uitgenodigd voor de infoavonden die doorgaan dicht bij de Belgische grens.

Het middel zal in groep aangekocht worden, omdat de dosissen te klein zijn om per individu te bestellen.

"Weloverwogen keuze"

Impulsief het middel bestellen, en dus geen weloverwogen keuze maken om je leven te beëindigen, kan volgens Van Wijk niet. Er is namelijk een bedenktijd ingebouwd van een half jaar en dan pas krijg je als nieuw lid een informatiepakket. Daarna kan je het middel pas aanschaffen als je verklaart dat je weet wat je doet, het alleen voor jezelf zult gebruiken en niet onder druk bent gezet.

En iemand er mee vermoorden, gaat ook niet, want in het middel zit een herkenbare blauwe kleur.

Geen goed idee

Wim Distelmans, professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB, vindt het project van CLW geen goed idee. "Ik weet uit ervaring dat het heel moeilijk is om te beoordelen of iemand echt onherroepelijk uit het leven wil stappen", zegt hij. Bij het middel zelf heeft hij ook bedenkingen. "Ik ken het product dat ze in Nederland willen gebruiken en ik weet dat je er schele hoofdpijn van krijgt. Een ideale manier om uit het leven te stappen, lijkt het me absoluut niet", aldus nog Distelmans.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoordlijn1813.be.

Foto: archief