Groep migranten valt politie aan

De federale wegpolitie is afgelopen nacht aangevallen door een groep migranten op de snelwegparking van Groot-Bijgaarden. Dat bevestigt Peter De Waele van de federale politie aan VTM NIEUWS. “Zes agenten werden omsingeld door zo’n veertig migranten en hebben een waarschuwingsschot moeten lossen om de toestand onder controle te krijgen.” Twee agenten raakten gewond. Ook in Rotselaar en Everberg waren incidenten met migranten en vrachtwagenchauffeurs.

“Een patrouille van de federale wegpolitie heeft afgelopen nacht op de snelwegparking van Groot-Bijgaarden richting de kust vijf transmigranten op heterdaad betrapt”, zegt De Waele. “Ze waren aan het inbreken in een vrachtwagen. Ze sloegen eerst op de vlucht, maar toen kwamen er nog veertig anderen uit het bos. Zij waren gewapend met stokken en hebben onze mensen omsingeld.”

De politie heeft een waarschuwingsschot gelost om de toestand onder controle te krijgen. “Dat was op dat moment de enige oplossing”, zegt De Waele. “Onze zes collega’s, waarvan er twee gewond raakten, hebben de toestand kunnen bevriezen en hebben zestien migranten opgepakt.”

Richting Engeland “De migranten komen uit Soedan, Eritrea en Ethiopië", zegt VTM NIEUWS-journalist Katrien Saelens. "Ze verblijven overdag aan het station van Brussel-Noord in het Maximiliaanpark om dan ’s avonds naar parkeerterreinen te worden gebracht. Ze proberen dan in een vrachtwagen te klimmen om zo in Groot-Brittannië te geraken. Ze vragen bewust geen asiel aan in ons land want hun enige bedoeling is om zo snel mogelijk België te verlaten en in Engeland te geraken.”

(Lees verder onder de video)

Dienst Vreemdelingenzaken “Van die veertig migranten zijn er zestien opgepakt. De politie heeft hen gevonden in het struikgewas aan het parkeerterrein", zegt Saelens. "Geen van die mannen is ter beschikking gesteld van het parket omdat ze de politie geen slagen hebben toegedeeld. Ze zijn wel ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken die nu 24 uur de tijd heeft om te beslissen wat met hen zal gebeuren."

De migranten kunnen het bevel krijgen om het land te verlaten, maar "in praktijk betekent dat dat ze gewoon terug op straat staan". "Als hen zwaardere feiten ten laste kan worden gelegd, dan kunnen ze ook gerepatrieerd worden naar hun thuisland. Maar voor de Soedanezen wordt dat moeilijk omdat de repatriëring naar Soedan voor onbepaalde tijd stilgelegd is vanuit ons land.”

(Lees verder onder de video)

Meerdere incidenten

Ook in Rotselaar en Everberg zijn er afgelopen nacht incidenten geweest. Dat zegt Vincent Houssin van de politievakbond VSOA. “In Rotselaar hebben een twaalftal migranten een vrachtwagenbestuurder aangevallen. De twaalf migranten zijn kunnen ontkomen. In Everberg hetzelfde scenario. Daar probeerden een vijftal migranten in vrachtwagen te geraken”, zegt Houssin aan VTM NIEUWS.

Houssin pleit voor meer bewaking op de parkings en wil niet dat ploegen nog alleen ter plaatse gestuurd worden. “Al maanden zijn er verschillende incidenten op verschillende parkings, maar er wordt telkens maar één ploeg naartoe gestuurd. Zo nemen onze mensen te veel risico. Er zijn niet voldoende ploegen beschikbaar van de wegpolitie om deze illegalen te kunnen intercepteren.”

Veldslag op parkings

Dat een grote groep transmigranten afgelopen nacht een patrouille heeft aangevallen, kan voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) niet door de beugel. "We moeten acties blijven voeren en illegalen blijven terugsturen, zoniet zal er een echte veldslag op onze snelwegparkings ontstaan", reageert hij in een Facebookbericht.

Volgens Francken gaat het om dezelfde illegale migranten die overdag rondhangen in de buurt van Brussel-Noord. "Overdag in en rond het Noordstation/Maximiliaanpark, 's nachts in en rond onze snelwegparkings op zoek naar een truck om in te klimmen."

De staatssecretaris benadrukt dat er ook aan de vrachtwagenchauffeurs moet worden gedacht. "Dit zijn vaak ook 'migranten', maar dan wel hardwerkende, legale arbeidsmigranten. Daar hoor ik de linkse oppositie en vakbonden NOOIT over. Maar betogen voor mijn ontslag, dat kunnen ze als de besten", sneert hij. De oplossing volgens Francken? "Blijven acties voeren en illegalen terugsturen. Anders zal er een echte veldslag op onze snelwegparkings ontstaan."