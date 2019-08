Groen werkt aan decreet dat hoofddoeken als regel toelaat op school

Groen wil in het Vlaams Parlement een decreet indienen dat hoofddoeken als regel toelaat op school. Een verbod is enkel mogelijk als tijdelijke maatregel en als er duidelijk aantoonbare problemen zijn, zo klinkt het.

Een Leuvense scholiere mag dan toch haar hoofddoek dragen op de school waar ze volgende week een nieuw schooljaar begint. Dat heeft een Leuvense rechter gisteren beslist. Het meisje had haar eigen directie en de koepel gedagvaard. Zoals in de andere scholen van GO! geldt ook op haar school een verbod op levensbeschouwelijke kentekens, zoals een hoofddoek.

N-VA wil het hoofddoekenverbod, dat GO! nu voert via een reglement, decretaal verankeren. Maar dat is in strijd met de Grondwet en met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, stelt Groen. Voor Groen moet een verbod kunnen in specifieke omstandigheden en beperkt tot bepaalde scholen, maar enkel als er echte problemen zijn. Er moeten duidelijke tekenen zijn van problematische druk, zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman.

Groen zal daarom opnieuw een decreetsvoorstel indienen dat hoofddoeken als regel toelaat, en ze alleen verbiedt als tijdelijke maatregel en als er duidelijk aantoonbare problemen zijn en er sprake is van dwang of bekeringsijver. Dat is de enige juridisch sluitende maatregel, vindt de partij.