Griepepidemie na 12 weken voorbij

De griepepidemie is voorbij. Dat blijkt uit het wekelijkse griepbulletin van Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Het aantal consultaties bij artsen wegens griepsyndromen is onder de epidemische drempel gedaald.

De winterse griepepidemie begon op 8 januari. Ze was van "een matige intensiteit", maar duurde wel lang: twaalf weken, tegenover zeven weken in de winter van 2016-2017.

De piek werd in de week van 5 tot 11 maart waargenomen, met 773 raadplegingen voor een griepsyndroom per 100.000 inwoners. Vorige week waren er 106 per 100.000 inwoners.

