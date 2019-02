Greta belaagd door media: politie grijpt in

Een nieuwe donderdag, een nieuwe klimaatmars in Brussel. En deze keer stapt ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) mee. De persbelangstelling voor de tiener is enorm. De mars liep daardoor vertraging op, maar is intussen gestart.

De aanwezigheid van Thunberg maakt de altijd enthousiaste klimaatjongeren zo waar nog enthousiaster. Het meisje wordt als een heldin onthaald. Ze wordt door de politie beschermd tegen de overweldigende media-aandacht, maar blijft daar ijzig kalm onder. Voor mede-activiste Kyra Gantois werd het even te veel en vloeiden er tranen.

Langs de kant staan rijen mensen om een glimp op te vangen van Thunberg. Haar naam wordt gescandeerd en jongeren roepen “Greta we love you” wanneer ze hun inspiratiebron voor het eerst in levende lijve zien.

Het protest van de Belgische klimaatspijbelaars is deze week Europees getint, want er zijn ook delegaties uit Nederland en Duitsland die Youth for Climate komen steunen om samen een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen in Europa. En ook de Grootouders voor het Klimaat zijn opnieuw op het appel.

Voor Greta Thunberg, Anuna De Wever en Kyra Gantois begon de dag in het Europees Economisch en Sociaal Comité, waar Thunberg in een speech de politici op hun verantwoordelijkheid wees en hen een veeg uit de pan gaf.