Greenpeace viseert opnieuw charcuterie

Milieuorganisatie Greenpeace heeft een nieuwe video gelanceerd waarin ze charcuterie voor kinderen aanvallen. In een vorige campagne haalde Greenpeace zich de woede van Studio 100 op de hals omdat ze een rokende Maya De Bij gebruikten.

Na die vorige campagne liet Studio 100 de video’s van Greenpeace verwijderen en eiste excuses van de organisatie. Die kwamen er niet en nog wat later dagvaardde Studio 100 hen voor een procedure in kortgeding. Greenpeace reageerde en zei bij monde van hun advocaat dat ze zich niet zouden laten intimideren.

Studio 100

En dat blijkt nu, want vandaag lanceert Greenpeace een nieuwe video. Dit keer is er niet expliciet een figuurtje of een product van Studio 100 in beeld, maar de geblurde boterhamworst doet wel vermoeden dat opnieuw het bedrijf van Gert Verhulst en Hans Bourlon wordt geviseerd.

"Dankzij de video die Greenpeace enkele weken geleden lanceerde, is het debat geopend over de verantwoordelijkheid van bedrijven die bewerkt vlees verkopen aan onze kinderen", zegt Greenpeace in een persbericht. "Studio 100 kan deel zijn van de oplossing. Wij reiken hen de hand om samen over duurzame alternatieven te praten. Want alleen daarbij wint iedereen: zowel onze kinderen, als het klimaat."

VTM NIEUWS contacteerde Studio 100 al voor een reactie, maar het bedrijf beraadt zich nog op dit moment.

Bekijk hier de nieuwe video:

Bekijk ook: