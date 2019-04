Greenpeace veroordeeld voor Maya De Bij

Greenpeace moet stoppen om de beelden van Maya de Bij te gebruiken zonder toelating van Studio 100, op straffe van dwangsommen tot een miljoen euro. Dat bericht L'Echo.

In mei 2018 lanceerde Greenpeace een campagnevideo waarin Maya de Bij reclame maakt voor Maya de Bij-sigaretten. De boodschap was dat Studio 100, met zijn Maya de Bij-charcuterie, producten op de markt brengt die slecht zijn voor de gezondheid van kinderen. De ngo heeft als doel om de consumptie van vlees te verminderen.

Toen de video in kwestie uitkwam, sprak Studio 100 van een "agressieve campagne" en liet het verstaan dat het "niet kon tolereren dat zijn figuren op enige wijze misbruikt worden of in verband wordt gebracht met tabaksproducten". Studio 100 dagvaardde Greenpeace ook opdat het de campagne zou stoppen.

Begin april besliste de Nederlandstalige handelsrechtbank in Brussel om Studio 100 over de hele lijn in het gelijk te stellen. De rechtbank meende dat Greenpeace, door de beelden van Maya de Bij te gebruiken zonder toestemming van Studio 100, het exploitatierecht heeft geschonden van het bedrijf, net als de morele rechten van Waldemar Bonsels Stiftung, een vennootschap naar Duits recht dat de auteursrechten van Maya de Bij beheert.

Greenpeace moet de campagne stoppen op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per dag en per inbreuk. Het plafond ligt op een miljoen euro.