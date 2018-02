Gratis tapwater op café? Horeca niet blij

Horeca Vlaanderen staat niet te springen om in te gaan op de "warme oproep" van de Europese Commissie aan uitbaters van restaurants en cafés om hun klanten gratis kraantjeswater aan te bieden. "Creëer niet de perceptie dat het aanbieden van kraantjeswater weinig of niets kost", zegt Kurt Neyrynck, afgevaardigd bestuurder ad interim bij Horeca Vlaanderen.

Gisteren lanceerde de Europese Commissie een opvallende oproep. Ze moedigde restaurants en cafés aan om gratis kraantjeswater te geven aan de klanten, om op die manier de strijd aan te gaan met het plastic afval. Hoe meer mensen hun dorst lessen aan de kraan, hoe minder plastic flesjes gebruikt worden en hoe meer de afvalberg dus slinkt.

Horeca Vlaanderen zegt “verbaasd” te zijn over de oproep. "Het uitgangspunt dat elke Europeaan toegang moet hebben tot veilig drinkwater is nobel en terecht, maar het recht op drinkbaar water wil niet zeggen dat van onze sector mag worden verwacht dat we het gratis uitdelen”, klinkt het.

De organisatie wijst erop dat kraantjeswater niet gratis is voor de ondernemer, en dat ook andere kosten zoals bediening, afwas en verwarming betaald moeten worden.

Eigen keuze

Een uitbater van een horecazaak moet volgens hen zelf kunnen kiezen of gratis water wordt aangeboden. "Het doel van elke horecaondernemer is op een rendabele manier de klant te plezieren en een goede beleving te bezorgen. Sommige zaken geven als extra service gratis kraantjeswater, sommigen zetten het betalend op de kaart en anderen zweren bij flessenwater."

