Gratis fles wijn op restaurant als je geen gsm gebruikt

De klanten van een restaurant in Westende krijgen een gratis fles wijn als ze tijdens hun etentje hun gsm niet gebruiken. De uitbater hoopt dat mensen zo weer meer met elkaar praten in plaats van te gsm'en.

In restaurant 't Hoeveke in Westende kan je vanaf 1 december je gsm achterlaten bij het binnenkomen. Als de hele tafel ervoor kiest om zijn telefoon in een kluisje te laten, krijgt ze een gratis fles wijn.

Uitbater Mike Willems vond dat zijn klanten te weinig met elkaar babbelden en te vaak naar hun smartphone keken tijdens het eten. Daarom liet hij 25 kluisjes installeren en geeft hij klanten bij het binnenkomen van het restaurant de keuze om hun gsm te houden of een fles wijn te krijgen. “Als ze toch hun gsm uit het kluisje halen, zetten we de fles op de rekening", zegt hij.

Voor kinderen maakt het restaurant wel een uitzondering. Die moeten volgens de uitbater rustig zijn op restaurant en dan kan een gsm helpen.