Granaat schrikt wijk in Houthalen op

In Tenhout, een wijk in Houthalen-Helchteren, is vannacht een granaat ontploft op het Riddersplein. Politie en brandweer kwamen snel ter plaatse, maar er vielen geen gewonden. Er raakten wel enkele voertuigen en woningen beschadigd.

Omwonenden werden rond 3.15 uur gewekt door een knal en verwittigden de hulpdiensten. De politie stelde een perimeter in om het incident grondig te kunnen onderzoeken.

“DOVO en een ballistisch expert deden het nodige om de oorzaak van de ontploffing te achterhalen”, klinkt het bij het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat het om een granaat ging.

Inslagen

Acht woningen en dertien voertuigen liepen daardoor beschadigingen op. De ruiten van verschillende voertuigen werden verbrijzeld en de carrosserie liep enkele inslagen op. Ook de getroffen woningen vertonen zulke inslagen.

De politie, onder leiding van het Limburgse parket, voert verder onderzoek naar de ontploffing.