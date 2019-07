Granaat ontploft in Willebroek

Een shishabar aan de August van Landeghemstraat in Willebroek is maandagochtend het doelwit geworden van een granaataanval. Er vielen geen gewonden, maar er is behoorlijk wat schade. Dat werd vernomen bij de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen.

Het incident vond vanochtend omstreeks 5 uur plaats en ging gepaard met een luide knal. Zowel de lokale politie van Mechelen-Willebroek als DOVO kwamen ter plaatse. “Er werd een ruime perimeter ingesteld en de politie startte meteen een onderzoek op”, bevestigt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Gewonden vielen er niet. De schade is wel groot.” Politie, het labo van de federale politie en de burgemeester kwamen snel ter plaatse. Van een dader of daders, is nog geen spoor. Alle camerabeelden in de buurt worden momenteel geanalyseerd.

Naar verluidt liepen vooral het naastgelegen pand en enkele gebouwen aan de overkant van de straat schade op. Een van de getroffen panden is Infinity Fashion. Zaakvoerder Wim Jacobs werd vanochtend wakker gebeld. “Het is best wel schrikken”, vertelt Wim. “Dit verwacht je niet in Willebroek. En al zeker niet in de winkelstraat.” De zaakvoerder kwam poolshoogte nemen en de schade opmeten. “Die is groot. Het raam en het raamkozijn is volledig stuk”, gaat Wim verder. “We hopen dit nu zo snel mogelijk te kunnen herstellen zodat we snel weer kunnen openen.” Extra pijnlijk voor de zaakvoerder is dat de zaak vandaag exact vijf maanden geleden werd geopend. “Dit is een slag”, besluit Wim.

Vorig jaar in april werd ook al een granaat gegooid naar een zaak in Willebroek. Doelwit was toen loungebar Havana in de August Van Landeghemstraat. Toen bleef de schade wel beperkt. Of er een link is tussen beide incidenten is nog niet bekend. “Er is intussen ook een onderzoeksrechter gevorderd voor criminele organisatie en vernieling door ontploffingstuig”, gaat parketwoordvoerster Claessens verder. In de loop van deze voormiddag zullen de onderzoeksrechter en het parket afstappen. Het onderzoek wordt intussen verder gezet.

De gemeente Willebroek gaat bekijken welke maatregelen kunnen genomen worden op bestuurlijk niveau, zegt burgemeester Eddy Bevers die naar eigen zeggen geschrokken is door het incident. “We wachten nu het resultaat van het onderzoek af”, luidt het. “Op bestuurlijk niveau gaan we nu bekijken welke bijkomende maatregelen mogelijk zijn. Zulke zaken horen niet thuis in onze gemeente en we zullen dan ook al het mogelijke doen om dit in de toekomst te voorkomen.”