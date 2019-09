Granaat gevonden in Ekeren

In de Renaat Veremansstraat in Ekeren bij Antwerpen is een granaat gevonden. Vanmorgen vroeg merkte een werkman van de stad Antwerpen een papieren zak op met daarin 'iets dat op een expolosief leek'.

Politie en DOVO kwamen ter plaatse en bevestigden dat het om een granaat gaat. Het explosief wordt onschadelijk gemaakt. De straat is afgesloten en er is een sporenonderzoek gestart.

In de straat staat 1 leegstaand appartementsgebouw. De politie voert er een sweeping uit.

Het is nog niet duidelijk hoe de granaat daar gekomen is en wie ze daar gelegd heeft.