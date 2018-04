"Granaat" door raam van bar in Willebroek

De hulpdiensten zijn deze nacht uitgerukt naar de Lounge Bar Havana, een lokale shishabar in het centrum van Willebroek, omdat er een luide knal werd gehoord. Volgens de eerste vaststellingen van de politie werd een granaat naar binnen gegooid.

De knal werd rond 3.30 uur opgemerkt in de shishabar in de August Van Landeghemstraat in Willebroek. Ook de ontmijningsdienst DOVO werd opgeroepen voor bijstand.

De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek gestart. “Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een granaat”, vertelt Nele Poelmans van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. De politie onderzoekt het incident verder.

Beperkte schade

De schade bleef wel beperkt. Enkele ramen van de loungebar raakten beschadigd, net zoals een waterleiding. De brandweer moest de waterleiding dichtdraaien, Eandis zette de elektriciteit en aardgas af. Niemand van de omwonenden moest geëvacueerd worden en niemand raakte gewond.

Volgens de politie werd nog niemand opgepakt. Ook over een mogelijk motief is nog niets gekend.

Foto: Tim Van der Zepen (HLN)