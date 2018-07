Graanveld brandt door de droogte

In het West-Vlaamse Westrozebeke (Staden) is deze namiddag een gerstveld in brand gevlogen, als gevolg van de combinatie wind en droogte. De landbouwer was zijn veld aan het dorsen toen de brand werd ontdekt. De brandweer is ter plaatse en heeft het vuur onder controle.

Meteen was er een grote rookpluim te zien aan het veld in de Wallemolenstraat. De landbouwer kon de brand nog insluiten door te blussen met water uit eigen grote reservoirs, waardoor de brandweer het vuur vrij snel onder controle had. Toch ging er een veld van meer dan een hectare verloren.

De brand is wellicht ontstaan bij het dorsen. Door dit droge weer, in combinatie met een stevige wind, is een vonk voldoende om een veld in lichterlaaie te zetten.

Beeld: Lara Ghesquiere