Graanveld in brand door droogte

In het West-Vlaamse Pittem is een graanveld in brand gevlogen als gevolg van de grote droogte. De landbouwer van de nabijgelegen boerderij was graan aan het oogsten, en dat was wellicht de oorzaak van de brand. Door de hevige wind, heeft het vuur zich snel verspreid.

De brand in Pittem is de eerste als gevolg van de grote droogte van de afgelopen dagen. Naast het graanveld loopt een spoorweg. Uit veiligheidsredenen werd het treinverkeer een tijdlang stilgelegd.

In verschillende delen van Vlaanderen is intussen code oranje afgekondigd. Zowel in Antwerpen en Limburg als in delen van Oost-Vlaanderen wordt opgeroepen om voorzichtig om te springen met sigaretten en vuur.

Beeld: Tom Van Ryckeghem